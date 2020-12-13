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Finance.ua: 6 настроек безопасности карты monobank, о...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:17
Пропонуємо до обговорення:
Отключение магнитной полосы, собственный CVC2 и другие «фишки», которые защитят вашу карту
Вопрос безопасности платежных карт важен для всех банков. Но каждый решает его по-своему. Кто-то ограничивается тем, что иногда напоминает клиентам о недопустимости разглашения реквизитов пластика: PIN-кода, CVV/CVC2, и срока действия. Кто-то совершенствует алгоритмы анализа платежей, отслеживая нетипичные, подозрительные операции и блокируя их. monobank пошел еще дальше. Он предложил клиентам сразу 6 технических решений, призванных обезопасить их карты и свести на нет все потуги мошенников, которые попытаются завладеть их деньгами. Мы расскажем о них подробнее.
Дивися повний текст 6 настроек безопасности карты monobank, о которых вы могли не знать
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D2
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:17
Если вы привязали карту с динамическим cvv2 кодом на сайте и совершили оплату, в следующий раз сайт сможет списать деньги без вашего участия хотя cvv2 уже поменялся. Лично ловился на этом на сайте Dinero
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agape1976
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:02
Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
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kypuravanya
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:53
kypuravanya И какой итог? У меня у жены проблемы с этим банком и его безопасностью.
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AT0S
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Додано: Сер 23 гру, 2020 03:51
Только вы перепутали свв и 3дс. Почти все мерчанты просят свв, но если не был введен 3дс (у нас он сделан в виде СМС с паролем), то транзакция оспаривается. По большому счету, в других странах можно даже оспорить транзакции с 3дс, т.к. по сути этот код лишь перекладывает ответственность с эквайера на эмитента карты, таким образом возврат будет осуществлен банком, выпустившим карту, но для этого нужно доказать что 3дс утек по вине банка (собственно, поэтому у нас такие транзакции и не оспариваются, какой банк в своем уме признает что он был неправ и вернёт деньги)
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norr2013
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Додано: Сер 23 гру, 2020 03:59
kypuravanya написав:
Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.
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norr2013
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:49
norr2013 написав: kypuravanya написав:
Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.
Всё плохо у меня: деньги списали без свв, без 3дс, просто так, даже смс не прислали что деньги сняли. При этом прошло 4 одинаковых платежа за 1 минуту. Пятый платеж МоноБанк заблокировал. Узнал я об этом спустя полмесяца, случайно в приложение зашёл. А тут Surprise. Дали на оспаривание. ПайПал прислал ответ, если чесно какой-то липовый на мой взгляд, на отмазку похож. И всё. полиция разбирается, банк проценты накручивает и возврат процентов просит. Даже не знаю что делать дальше.
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AT0S
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:27
AT0S написав: norr2013 написав: kypuravanya написав:
Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.
Всё плохо у меня: деньги списали без свв, без 3дс, просто так, даже смс не прислали что деньги сняли. При этом прошло 4 одинаковых платежа за 1 минуту. Пятый платеж МоноБанк заблокировал. Узнал я об этом спустя полмесяца, случайно в приложение зашёл. А тут Surprise. Дали на оспаривание. ПайПал прислал ответ, если чесно какой-то липовый на мой взгляд, на отмазку похож. И всё. полиция разбирается, банк проценты накручивает и возврат процентов просит. Даже не знаю что делать дальше.
ПП действительно не очень охотно возвращает деньги по несанкционированным платежам, особенно учитывая что ранее вы сами же эту подписку оформили, как я понял. Тут прежде всего нужно было обратиться не в пп, а в поддержку сайта, в пользу которого был проведен платеж, хотя 2 недели конечно большой срок, и могут отказать. В данной ситуации, раз вы уже обратились в полицию, вам остаётся идти в банк и настаивать на чарджбеке. С процентами ничего не сделать, их скорее всего придется погасить
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norr2013
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Додано: Чет 24 гру, 2020 04:33
agape1976 написав:
Если вы привязали карту с динамическим cvv2 кодом на сайте и совершили оплату, в следующий раз сайт сможет списать деньги без вашего участия хотя cvv2 уже поменялся. Лично ловился на этом на сайте Dinero
Серьезно??? не знал. Как такое возможно? Должно быть обстоятельство списания, покупка подтверржденная как правило смс кодом
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epddsns
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Додано: Чет 24 гру, 2020 08:55
agape1976 написав:
Если вы привязали карту с динамическим cvv2 кодом на сайте и совершили оплату, в следующий раз сайт сможет списать деньги без вашего участия хотя cvv2 уже поменялся. Лично ловился на этом на сайте Dinero
Так CVV2 и не должен защищать от совершение повторных оплат на том же
сайте. Потому что если сайт не дремучий из 90-х то при первой оплате генерируется уникальный ключ для карты который потом используется для проведения оплаты. Это почти то же самое как добавление карты в Google Pay или Apple Pay - там ведь тоже CVV2 вводится лишь один раз и не важно динамический он или нет.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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