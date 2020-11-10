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Мінцифри запустило платформу
з даними про українську...

Мінцифри запустило платформу з даними про українську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20

Мінцифри запустило платформу з даними про українську...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб наочно показати потужність української IT-екосистеми, Мінцифри запустило унікальну платформу 360 Tech Ecosystem Overview.

Дивися повний текст Мінцифри запустило платформу з даними про українську IT-екосистему.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20

сайт видимо за деньги из госбюджета делали. Много слов, но мало смысла.
Амвросий
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