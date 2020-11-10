Для того, щоб наочно показати потужність української IT-екосистеми, Мінцифри запустило унікальну платформу 360 Tech Ecosystem Overview.
Дивися повний текст Мінцифри запустило платформу з даними про українську IT-екосистему.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20
Мінцифри запустило платформу з даними про українську...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри запустило платформу з даними про українську IT-екосистему.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20
сайт видимо за деньги из госбюджета делали. Много слов, но мало смысла.
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