Щеплення робитимуть у чотири етапи.
Дивися повний текст Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу і чи з'явиться вона в аптеках.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:35
Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від...
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Дивися повний текст Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу і чи з'явиться вона в аптеках.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:36
Украинские новости больше напоминают сводку из дурдома....начнём вакцинироваться, когда весь мир будет вакцинироваться уже новой вакциной. Вот ненужные остатки нам и скинут.
ПыСы
А Россия уже месяц вакцинируется, увы судьба украинцев никого не волнует. Это Геноцид!
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