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Степанов розповів, коли
Україна отримає вакцину від...

Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:35

Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від...

Пропонуємо до обговорення:
Щеплення робитимуть у чотири етапи.

Дивися повний текст Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу і чи з'явиться вона в аптеках.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:36

Украинские новости больше напоминают сводку из дурдома....начнём вакцинироваться, когда весь мир будет вакцинироваться уже новой вакциной. Вот ненужные остатки нам и скинут.
ПыСы
А Россия уже месяц вакцинируется, увы судьба украинцев никого не волнует. Это Геноцид!
finuser382
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