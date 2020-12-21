Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від...

Додано: Чет 24 гру, 2020 00:12

потенциально

технологию

Я вот немного влез в тему и погуглил. Все нижесказанное, мое ИМХОВот таблица, где все вакцины, которые сейчас тестируются на разных стадиях.на 3 стадии, ина сегодня нам доступных: Спутник (РФ), Эпикваккорона(РФ), Бионтек Пфайзер (Британия+Германия) и Модерна (США), Астразенека (Британия) и Синовак (Китай).Если разобраться, то: от первых двух наши поцреоты отказались, бо они некошерные (дажене захотели принять в подарок и делать самим себе вакцину уже тут), у BioNTech/Pfizer выявилась куча побочки и противопоказаний (настоятельно рекомендуют ею прививаться, только если есть рядом реанимация), Модерны даже самим США не хватает, Астразенеку - почему то пока даже сами британцы не одобрили и колоть начали BioNTech/Pfizer, китайские разработки Китай нам даже теоретически не предлагает.И у меня возник вопрос:- Что этот полудурок собрался уже в феврале колоть?