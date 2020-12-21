Щеплення робитимуть у чотири етапи.
Дивися повний текст Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу і чи з'явиться вона в аптеках.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:35
Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від...
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Дивися повний текст Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу і чи з'явиться вона в аптеках.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:36
Украинские новости больше напоминают сводку из дурдома....начнём вакцинироваться, когда весь мир будет вакцинироваться уже новой вакциной. Вот ненужные остатки нам и скинут.
ПыСы
А Россия уже месяц вакцинируется, увы судьба украинцев никого не волнует. Это Геноцид!
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:12
Я вот немного влез в тему и погуглил. Все нижесказанное, мое ИМХО
Вот таблица, где все вакцины, которые сейчас тестируются на разных стадиях.
на 3 стадии, и потенциально на сегодня нам доступных: Спутник (РФ), Эпикваккорона(РФ), Бионтек Пфайзер (Британия+Германия) и Модерна (США), Астразенека (Британия) и Синовак (Китай).
Если разобраться, то: от первых двух наши поцреоты отказались, бо они некошерные (даже технологию не захотели принять в подарок и делать самим себе вакцину уже тут), у BioNTech/Pfizer выявилась куча побочки и противопоказаний (настоятельно рекомендуют ею прививаться, только если есть рядом реанимация), Модерны даже самим США не хватает, Астразенеку - почему то пока даже сами британцы не одобрили и колоть начали BioNTech/Pfizer, китайские разработки Китай нам даже теоретически не предлагает.
И у меня возник вопрос:- Что этот полудурок собрался уже в феврале колоть?
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:35
По первым двум вакцинам из мордора, Вы видели описание, испытания?
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:43
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