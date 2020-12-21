Серед найважливіших законів 2020 року - відкриття ринку землі та підвищення мінімальної зарплати.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" назвали ключові закони 2020 року.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:47
В "Слузі народу" назвали ключові закони 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" назвали ключові закони 2020 року.
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:48
Вообще то будет разрешено владеть до 100 га На стадионе клоун другое говорил не то что эта корабельная сосна с его 5000 грн мин зп)), он сам то проживет на них хоть 1 мес ? нашел чем гордится
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:21
У нас большая налоговая нагрузка. Уменьшение нагрузки приведет в экономическому росту. «они» делают от обратного. Кормить корову реже ,а доить чаще.
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:33
Носятся с этой Большой стройкой )))
Удивляюсь как раньше дороги ремонтировали и что-то строили даже в большем масштабе, чем сейчас без такого пафосного названия Большая стройка.
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:48
а также повысить лимиты для ФЛП и привязать их к минимальной зарплате.
При минималке в 1200 грн лимит на кассовый был 1 миллион. Что, разве сейчас 5 миллионов стал?
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53
Там по сетям информация идет про то, что всем сотрудникам Эпицентров государство выдало по 8000 грн, вместо того чтобы выдать ФОПовцам и их работникам. Это наверное за то что Эпицентры работали и будут работать в карантин.
Не знаю, правда ли это. Но если да, то это высшая степень цинизма.
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