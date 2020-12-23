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Ілон Маск заявив, що пропонував
голові Apple Тіму Куку...

Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:49

Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку...

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск повідомив, що пропонував гендиректору Apple Тіму Куку обговорити можливість поглинання автомобільної компанії Tesla.

Дивися повний текст Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку купити Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:49

Понятия Apple и "...«радикально» снизить стоимость." даже рядом не могут стоять! :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:57

Re: Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку..

Видимо, Тим Кук смог в калькулятор. Кто ж знал, что стадо робингудов надует такой пузырь? Да и без твитов Маска этого бы не было.
Gastarbaiter
 
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