Ілон Маск повідомив, що пропонував гендиректору Apple Тіму Куку обговорити можливість поглинання автомобільної компанії Tesla.
Дивися повний текст Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку купити Tesla.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:49
Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку купити Tesla.
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:49
Понятия Apple и "...«радикально» снизить стоимость." даже рядом не могут стоять! :)
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:57
Re: Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку..
Видимо, Тим Кук смог в калькулятор. Кто ж знал, что стадо робингудов надует такой пузырь? Да и без твитов Маска этого бы не было.
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