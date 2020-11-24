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McDonald's відкрив перший
ресторан у Бучі під Києвом

McDonald's відкрив перший ресторан у Бучі під Києвом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:02

McDonald's відкрив перший ресторан у Бучі під Києвом

Пропонуємо до обговорення:
Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Київ), що розвиває в Україні американську мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's, 23 грудня відкрило ресторан мережі по ул.Ново шосе, 10-Б в Бучі Київської області.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:02

Это дерьмо еще кто то ест?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:15

  p_a_l написав:Это дерьмо еще кто то ест?

Может вас эта новость шокирует, но я бессердечный - там всегда очереди. )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:21

  alex_dvornichenko написав:
  p_a_l написав:Это дерьмо еще кто то ест?

Может вас эта новость шокирует, но я бессердечный - там всегда очереди. )

Ну тогда по делам стране. Заслуживают так жить. Жрут дорогое говно и в голове то же самое. Жижа.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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