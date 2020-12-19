Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох представників адміністрації Дональда Трампа.
Дивися повний текст США готують нові санкції проти \"Північного потоку-2\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:07
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США готують нові санкції проти \"Північного потоку-2\".
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:04
Так пусть сразу введут санкции против Германии Делов то
С одной стороны вроде хорошо, с другой стороны одно государство в мире решает кому и как жить и что делать и это не может не напрягать. Представьте что могут сделать с нами если планы нашей страны пойдут в разрез с мыслями США.
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:06
Пусть они свои санкции засунут вместо со своей так называемой демократией.
|