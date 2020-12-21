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Зеленський підписав закон
про відповідальність за...

Зеленський підписав закон про відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:35

Зеленський підписав закон про відповідальність за...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України «Про запобігання корупції».

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про відповідальність за недостовірне декларування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:35

В тюрьму то Зеленский сядет? Или ему все можно?
straponesa
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