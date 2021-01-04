Сьогодні близько 3 години ночі на столичному масиві Троєщина невідомі проникли у відділення державного ПриватБанку та підірвали його.
Дивися повний текст У Києві підірвали відділення ПриватБанку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:10
У Києві підірвали відділення ПриватБанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підірвали відділення ПриватБанку.
Додано: Вів 12 січ, 2021 19:44
Несподіваний візит позичальників буквально підірвав банк!
(читати далі)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|