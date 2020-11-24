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Пенсійний фонд почав
виплачувати компенсації ФОПам

Пенсійний фонд почав виплачувати компенсації ФОПам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:27

Пенсійний фонд почав виплачувати компенсації ФОПам

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Дивися повний текст Пенсійний фонд почав виплачувати компенсації ФОПам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28

ФОПи, замість платити внески до Пенсфонду, почали вже його об'їдати, користуючись тим, що вони молодші, сильніші і згуртованіші. Краще б пенсії підвищили злиденним пенсіонерам.
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:32

  consulaugur написав:ФОПи, замість платити внески до Пенсфонду, почали вже його об'їдати, користуючись тим, що вони молодші, сильніші і згуртованіші. Краще б пенсії підвищили злиденним пенсіонерам.


Молодші, сильніші і згуртованіші? Что за чушь вы несете?!

Многие ФОПы - это и есть пенсионеры на пенсии с нищей пенсией, которые не ноют и не выпрашивают себе денег, а зарабатывают сами. Еще и налоги платят, кормя бездельников и дармоедов кормящихся из госбюджета.
Амвросий
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