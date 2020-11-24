Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.
Дивися повний текст Пенсійний фонд почав виплачувати компенсації ФОПам.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:27
Пенсійний фонд почав виплачувати компенсації ФОПам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд почав виплачувати компенсації ФОПам.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28
ФОПи, замість платити внески до Пенсфонду, почали вже його об'їдати, користуючись тим, що вони молодші, сильніші і згуртованіші. Краще б пенсії підвищили злиденним пенсіонерам.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:32
Молодші, сильніші і згуртованіші? Что за чушь вы несете?!
Многие ФОПы - это и есть пенсионеры на пенсии с нищей пенсией, которые не ноют и не выпрашивают себе денег, а зарабатывают сами. Еще и налоги платят, кормя бездельников и дармоедов кормящихся из госбюджета.
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