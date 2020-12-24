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Разумков натякнув, що "епоха
бідності" в 2021 році не...

Разумков натякнув, що "епоха бідності" в 2021 році не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:15

Разумков натякнув, що "епоха бідності" в 2021 році не...

Пропонуємо до обговорення:
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков спрогнозував непростий 2021 рік, з урахуванням ухваленного держбюджету.

Дивися повний текст Разумков натякнув, що \"епоха бідності\" в 2021 році не закінчиться.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:55

Она просто процветает. Ещё всех фопов закроем и тогда ух как заживём. Можно и на дороге ещё денег выделить . Смотрите у нас же включен станок печатный, так гривну закатывают в асфальт . Как бы баланс. Ну да ее не в прямом смысле зарывают в землю но вымывают же из страны так что почти тоже
chudoudodelt
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:41

Нужно открыть секрет мудрому Разумкову, "эпоха бедности" в этой стране НЕ ЗАКОНЧИТСЯ НИКОГДА. Чем больше таких мудрил будет тем бедней народ будет.
велвел
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:39

А у вас всегда если не папередники то война, не война то коронавирус, не вирус так мировой кризис, нет причин, сами виноваты и крути эту карусель сколько влезет. В общем как всегда наверху обосновались циничные негодяи и ... их сменят какие же, ну нет у нас нормальных, не рожает земля, с грунтом что то наверное не так :)
Igorten
 
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