|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:51
Я думаю, что Китай "може надати Україні допомогу для замовлення послуг Huawei"
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:26
Re: США можуть надати Україні допомогу для відмови від...
Якщо нема грошей на 5G, то нащо його взагалі впроваджувати?
Чи тут дійсно справа у негласному стеженні за громадянами і питання тільки в тому хто саме стежитиме?
Зараз переглядають цей форум: summacut і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|