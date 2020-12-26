За період з 2004 по 2019 рік в Україні кількість робочих місць зменшилася з 19,2 до 11,2 млн.
Дивися повний текст З 2004 року в Україні кількість робочих місць зменшилася на 8 млн - Любченко.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:43
З 2004 року в Україні кількість робочих місць зменшилася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2004 року в Україні кількість робочих місць зменшилася на 8 млн - Любченко.
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:00
Средня зп 11500 налог на зп 40% -пенсия должна быть 4000!!а клоуны рисуют 3300. Кроме 40% терпилы платят еще 20% пдв ну это уже на президентскую резиденцию получается
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:40
Додано: Нед 27 гру, 2020 07:47
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:47
l4567 Налоги с зарплаты сейчас в сумме 41,5%.
18%-налог с доходов физлиц, 1,5%-военный сбор, а в Пенсионный фонд идет 22%. 22%=2530грн. И эти 2530 идут не только на пенсию, а еще и на страхование при возможной потери трудоспособности и "безработицу".
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:52
Та да попы официальное количество рабочих мест. Что толку если добавится еще 20 млн рабочих мест соц пакетом и всеми гос социалистическими плюшками, если там ЗП не покроет необходимые расходы? Люди все равно будут выбирать работать в черную (или серую) но с доходом позволяющим покрыть все необходимые расходы и отложить на черный день.
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