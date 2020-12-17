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5 цікавих фактів про
ремонт доріг у 2020 році

5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:13

5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році в Україні було відремонтовано рекордну кількість кілометрів доріг.

Дивися повний текст 5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:13

менше стали красти чи новий ДСТУ на ширину дороги зробили?
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:42

  myko написав:менше стали красти чи новий ДСТУ на ширину дороги зробили?


Почали рахувати по новому)))
Якщо вже сумують коней з козами (ремонт+будівництво), то чому Ви дивуєтесь.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:37

Стрий – Тернопіль – Кропивницький. Сразу за г.Гайсин в сторону Умани проложили около 10 км свежего асфальта в 2019 году. Уже сейчас там ямы и провалы. скорей всего, старая команда пыталась по быстрому бабла срубить, пока слуги их всех еще не успели заменить. Но непонятно, почему до сих пор этот участок подрядчик не переделал и где уголовные дела за такую работу тяп-ляп, на которую ушли десятки млн.дол. госденег???
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:57

ALexxxS. Нічого дивного, така ситуація і на ділянці Стрий - Тернопіль.
servald2016
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:29

Напоминает новости в телевизоре в Северной Корее.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:31

  myko написав:менше стали красти чи новий ДСТУ на ширину дороги зробили?

Уменьшение ширины ведет к повышению количества аварий.
И они про это знают.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:01

тобто здавали по 11 км щоденно без огляду на погану погоду, вихідні, свята, карантин, фінансування?.. я в шоці. від брехні звісно
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:13

"Только за один год “Укравтодор” смог обновить 10% от всей сети государственных дорог." - зачем же так нагло врать? какие 10%? это же меньше 5%...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:45

Самое главное не написали.Про откаты.Норма-75%.Про качество ремонта-ни слова.Это понятно.Про поддержку населением-враньё.Можно провести опрос на форуме.
Scotch
 
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