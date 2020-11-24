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Samsung анонсувала штучну людину Neon (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:28
Пропонуємо до обговорення:
На виставці CES 2020 Samsung анонсувала продукт під назвою Neon, який південнокорейський виробник охрестив «штучною людиною». Samsung заявляє, що це «віртуальна істота, створена за допомогою обчислень, яка має такий вигляд і поведінку, як ми».
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:28
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