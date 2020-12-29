У Києві в першому кварталі наступного року не підвищуватиметься вартість проїзду в громадському міському транспорті.
Дивися повний текст У Київраді розповіли, коли очікують зростання цін на проїзд у маршрутках.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:58
У Київраді розповіли, коли очікують зростання цін на...
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Дивися повний текст У Київраді розповіли, коли очікують зростання цін на проїзд у маршрутках.
Додано: Вів 29 гру, 2020 22:58
Ну и аферисты
Интересно девки пляшут.
То есть, в коммунальном транспорте того же Минска, например, 8 гривень за 1 поездку
А для киевских - 8 грн в убитых маршрутках и трамваях видевших "дорогого Леонида Ильича" - как то мало. При том, что в Минске затраты на оплату труда существенно повыше будут.
Метро строится
И.... 8 гривень (в эквиваленте) хватает.
Никак чудо
А наш боксер их дизельные мазы закупает через "правильные" фирмочки, с "правильной" наценкой.
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