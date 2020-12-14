У Міністерстві соціальної політики розвіяли велику кількість міфів, які пов’язані із виплатою “карантинних” 8 тис. грн ФОПам.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики спростували міфи щодо виплат ФОПам \"карантинних\" коштів.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:04
У Мінсоцполітики спростували міфи щодо виплат ФОПам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики спростували міфи щодо виплат ФОПам \"карантинних\" коштів.
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:11
Re: У Мінсоцполітики спростували міфи щодо виплат ФОПам...
Единственный миф которую курсирует - это что выплату могут получить все.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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