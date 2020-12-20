Вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу (по дві дози на одну людину) дозволять охопити до десяти мільйонів людей.
Дивися повний текст Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від коронавірусу.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:34
Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від коронавірусу.
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:34
Будет к с государсвенной компанией Нафтогаз. летом по дешевке закупили газ, а зимой в полтора раза дороже своему населению продали. Поляки готовы наших бесплатно вакцинировать, только будь официалом на территории Польши. А наши наших - за бабки. молодцы
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:17
Та бесплатно тоже будет. Китайскую ж закупили. Думаю всем желающим достанется.
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:49
Ну 50 баксів це нормальна ціна, я б собі зробив, якби не перехворів уже.
Додано: Чет 31 гру, 2020 08:29
Re: Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
А если придёт война, патроны для защиты этого государства тоже самому покупать? Так зачем нужно такое государство?
Евросоюзу очень выгодно иметь нас своим членом
Додано: Чет 31 гру, 2020 08:34
А теперь читаем внимательно
Население Украины 42 млн., вакцин на 10 млн. 42 - 10 = 32 млн. вакцин нехватает.
Додано: Чет 31 гру, 2020 08:58
Re: Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
Даже 10 млн - это более, чем достаточно. У нас просто физически нет столько людей для вакцинации.
- значительная часть населения уже переболела. 1 млн официально, плюс те, кто не делал тесты, лечился дома от легкой формы и бессимптомные, это ещё 4 млн.
- до 50% населения имело перекрестный иммунитет к ковиду, ещё до его появления
- люди младше 70 лет вообще не нуждаются в вакцинации
По итогу, даже 0.6 млн вакцин будет достаточно, если проводить вакцинацию эффективно. Если вакцинировать кого попало (переболевших, детей), то 2 млн вакцин точно хватит. Если закупят 10 млн, большая часть вакцин будет просто утилизирована по истечению срока годности
Додано: Чет 31 гру, 2020 09:06
Откуда такие выводы? Подтвердите фактами.
Откуда такие выводы? Подтвердите фактами о 1 миллионе и 4-х миллионах
Откуда такие выводы? Подтвердите фактами.
Откуда такие выводы? Подтвердите фактами.
Откуда такие выводы? Подтвердите фактами.
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