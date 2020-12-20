Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:48
safonovstanislav написав: BIGor написав: Откуда такие выводы? Подтвердите фактами.
Я не научную статью пишу, чтоб каждое своё утверждение подтверждать ссылками на источники. Воспользуйтесь гуглом, вся информация в открытом доступе.
Факты о том, что 10 млн будут лишними, увидите, когда появятся первые новости об утилизации неиспользованных вакцин, если они всё-таки будут куплены с настолько большим излишком
Смешной Вы фейкомет, это я выходит должен подтверждать ваши фейки?
Почитайте на досуге
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0
BIGor
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Додано: Чет 31 гру, 2020 12:19
safonovstanislav написав:
- люди младше 70 лет вообще не нуждаются в вакцинации
Вот только об этом врачи не знают )))
freeze
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:13
Значит, в Канаде идиоты живут, если их государство закупило почти 154 млн доз при населении в 38 млн человек.
Евросоюзу очень выгодно иметь нас своим членом
Alexanets
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:16
Alexanets написав:
Значит, в Канаде идиоты живут, если их государство закупило почти 154 млн доз при населении в 38 млн человек.
Просто канадцы не ходят сидеть на локдаунах и терпеть экономический ущерб, да и старичков своих преждевременно хоронить не хотят, а у нас тут полно желающих
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