Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

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Ни я вам ничего не должен, ни вы мне ничего не должны.
Я написал своё мнение, что, основываясь на тех данных, что есть сейчас, в случае покупки 10 млн доз, большая часть этой покупки отправится на помойку(в прямом смысле), вместе с деньгами на неё потрачеными.
Это вы утверждаете, цитирую "Население Украины 42 млн., вакцин на 10 млн. 42 - 10 = 32 млн. вакцин нехватает.", т.е., что нужно прививать не только детей, но и абсолютно всех уже переболевших. Ну не бред же?
Так много доз может понадобиться только если закупать фейки, которые НЕ будут давать иммунитет, что придётся одних и тех же людей прививать несколько раз разными вакцинами. Что, в принципе, в условиях тотального распила, вполне не исключено. Ведь зачем прививать людей 1 раз, когда можно 3 раза, распилив в 3 раза больше денег? И, на всякий случай, я не против текущей власти, и не за, а считаю, что пилили, пилит и будет пилить деньги абсолютно любая власть
Ни я вам ничего не должен, ни вы мне ничего не должны.
Я написал своё мнение, что, основываясь на тех данных, что есть сейчас, в случае покупки 10 млн доз, большая часть этой покупки отправится на помойку(в прямом смысле), вместе с деньгами на неё потрачеными.
Это вы утверждаете, цитирую "Население Украины 42 млн., вакцин на 10 млн. 42 - 10 = 32 млн. вакцин нехватает.", т.е., что нужно прививать не только детей, но и абсолютно всех уже переболевших. Ну не бред же?
Так много доз может понадобиться только если закупать фейки, которые НЕ будут давать иммунитет, что придётся одних и тех же людей прививать несколько раз разными вакцинами. Что, в принципе, в условиях тотального распила, вполне не исключено. Ведь зачем прививать людей 1 раз, когда можно 3 раза, распилив в 3 раза больше денег? И, на всякий случай, я не против текущей власти, и не за, а считаю, что пилили, пилит и будет пилить деньги абсолютно любая власть
Вы один тонкий момент упустили: 10 лямов доз -- это 5 лямов привитых. И цифра резко не становится излишней...