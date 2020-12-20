С точки зрения наших керманычей да )).
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:58
Re: Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
Додано: Чет 31 гру, 2020 18:16
Додано: Чет 31 гру, 2020 19:21
Это вы предлагаете вакцинировать 100% населения, включая уже переболевших, а не я. О чём мне с вами ещё общаться? Если для вас НЕ очевидны настолько элементарные вещи, объяснять вам что-то более сложное - это, как объяснять теорему Пифагора младенцу. И да, теорема Пифагора - не сложная, дело в в другом.
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