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Скільком українцям нададуть
безкоштовну вакцину від...

Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:45

  BIGor написав:
  yama написав:хочу услышать главное - будут ли перед вакцинацией делать тест на антитела ? как никак тест 400 грн в розницу , а вакцина как минимум в три раза дороже...
Или всех подряд без разбору :) я уже ответил это был риторический вопрос

А что по Вашему дают антитела? Сколько их должно быть? Много, мало, средне? На сколько их должно хватить? Неделя, две, месяц? Антитела дают гарантию на долгострочную жизнь пациента?

купите учебник по биологии за 10-11 класс , когда было 11 классов это было в учебнике.

а на Эти же вопросы по вакцинированным вам никто не ответит :mrgreen:

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"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:41

  Джон написав:
  warlamp написав:Конкурентов надо давить, ничего личного, только бизнес!
Так ее керманычи купить не могут.. их послали.. и где тут бизнес? Посылать клиента если у него есть деньги к китайцам. Все же надеюсь у приватников появиться британская AstraZeneca, векторная вакцина хоть и похуже но в этом и ее плюс..для взрослых людей ее эффективность больше, да и минусовых температур как для Pfizer и Moderna не нужно. То есть избегаем риска кривожопого медперсонала что ее разморозил а потом заморозил. С4 января в Британии ей начинают вакцинацию... где бы у наших приватников ее купить вот вопрос..

Если вы не в нрупе риска. Нафиг не надо
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:48

  espanol написав:Ну 50 баксів це нормальна ціна, я б собі зробив, якби не перехворів уже.

А сколько сохраняется иммунитет?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 01:18

  hxbbgaf написав:
  espanol написав:Ну 50 баксів це нормальна ціна, я б собі зробив, якби не перехворів уже.

А сколько сохраняется иммунитет?

Півроку
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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