Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №4065 про внесення змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст В Україні знизять тиск на платників податків: Зеленський підписав закон.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:25
В Україні знизять тиск на платників податків: Зеленський...
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Дивися повний текст В Україні знизять тиск на платників податків: Зеленський підписав закон.
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:41
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