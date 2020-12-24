Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбову.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50
США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбову
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбову.
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50
Американские прокуроры это не петушки с гпу дело будут доводить до конца. фирташа же поламали миллиардер стал милионером сидит не выездной унитаз -холодильник бабла вагон некуда потратить))
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:07
Re: США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбов
Сподіваюсь і до Зеленського черга дійде!
Цього охеренно класного президента, який ні в яких схемах не брав участь, треба провести через імпічмент і люструвати разім зі всіма його друзями!
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:22
Зеленський створив таку процедуру імпічменту, що легше змінити Конституцію, аніж звільнити президента з посади. Тому на імпічмент не розраховуйте.
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:35
Зря они с баблом мутным в США поперлись. Там после Лазаренко таких не любят, тот вообще приехал и купил дом напротив Капитолия, по другую сторону озера.
Додано: Чет 31 гру, 2020 23:09
Украинское "відкинув" автопереводчик перевел на русский как "откинул", вместо "отвергнул'. Возьмите меня в штат корректором.
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