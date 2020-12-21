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Китай пообіцяв за 10 років
потроїти виробництво вітрової...

Китай пообіцяв за 10 років потроїти виробництво вітрової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 01:46

Китай пообіцяв за 10 років потроїти виробництво вітрової...

Пропонуємо до обговорення:
На саміті ООН, присвяченому кліматичним змінам, близько 70 глав держав, а також лідери великих компаній розповіли про свої проекти і плани щодо скорочення викидів парникових газів і обмеження глобального потепління.

Дивися повний текст Китай пообіцяв за 10 років потроїти виробництво вітрової та сонячної енергії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 01:46

Интересно Китай "зелёнку" у поставщиков тоже будет закупать по 16 евроцентов?
17-18
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 04:15

  17-18 написав:Интересно Китай "зелёнку" у поставщиков тоже будет закупать по 16 евроцентов?


В Китае зеленая энергия по 84 USD/MWh (6.9 евроцента/kWh).
Планируют снизить в ближайшее время до 65 USD/MWh (5.3 евроцента/kWh).

В Китае внедрение зеленой энергии дает много рабочих мест для производителей солнечных панелей, контроллеров, аккумуляторов и ветрогенераторов. Развивает технологии производства кремния, который используется для производства микросхем для бытовой электроники. Дает возможность утилизировать брак от производства микросхем. Короче им это выгодно для развития и удешевления технологий производства современной бытовой электроники.
Амвросий
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