Китай пообіцяв за 10 років потроїти виробництво вітрової...

17-18 написав:
Интересно Китай "зелёнку" у поставщиков тоже будет закупать по 16 евроцентов?
В Китае зеленая энергия по 84 USD/MWh (6.9 евроцента/kWh).
Планируют снизить в ближайшее время до 65 USD/MWh (5.3 евроцента/kWh).
В Китае внедрение зеленой энергии дает много рабочих мест для производителей солнечных панелей, контроллеров, аккумуляторов и ветрогенераторов. Развивает технологии производства кремния, который используется для производства микросхем для бытовой электроники. Дает возможность утилизировать брак от производства микросхем. Короче им это выгодно для развития и удешевления технологий производства современной бытовой электроники.