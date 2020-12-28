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Чому ціна на вакцину від
коронавіруса для України вища...

Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:20

Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Державного підприємства "Медичні закупівлі" пояснив формування ціни на вакцину від коронавируса для України.

Дивися повний текст Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища ніж для Індонезії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:21

За одно расскажите, почему в Египте цены на те-же лекарства в 2-ва раза ниже. И это при том, что за фальсификацию мед. препаратов там предусмотрена сметная казнь. По этому фальсификата там просто нету ....
a_kibets
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:48

Китайська коштує 18, а у відсталих європейців всього то 10 або і ще менше....
Але нащо нам така дешева і перевірена вакцина?
Ми закупимо дорогу і стрьомну
Все одно чим геноцидить це населення - ковідом чи вакциною від нього
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:59

Re: Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища..

  silver_arrow_ua написав:Китайська коштує 18, а у відсталих європейців всього то 10 або і ще менше....
Але нащо нам така дешева і перевірена вакцина?
Ми закупимо дорогу і стрьомну
Все одно чим геноцидить це населення - ковідом чи вакциною від нього

Європейська вакцина, спочатку, тільки для членів ЄС, а потім для всіх інших. Для нас вона буде недоступна ще півроку, мінімум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:02

  silver_arrow_ua написав:Китайська коштує 18, а у відсталих європейців всього то 10 або і ще менше....
Але нащо нам така дешева і перевірена вакцина?
Ми закупимо дорогу і стрьомну
Все одно чим геноцидить це населення - ковідом чи вакциною від нього

С ними есть "небольшая" проблема: на европейские/американские очереди -- на год вперед...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:54

Китайского регуляторного агенства в Законе про вакцины нет. Как и российского.
Разрешены вакцины от индийского регулятора, бразильского и даже мексиканского.
Это не говоря о том, что нет и третьей фазы испытаний.
Почему обсуждается вопрос цены, а не качества и безопасности?
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:17

Re: Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища..

  astatempo написав:Почему обсуждается вопрос цены, а не качества и безопасности?
Так бехопастность распилить не получиться... а тут чудесный повод тем кто пролетел мимо откатов накидать на вентилятор какашек-- а вот там на доллар дешевле... фсее пропало)).
PS Мое мнение не смотря на цену в продаже должны быть разные вакцины... а человек сам себе решить что и как колоть. Или не колоть.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:29

  astatempo написав:Это не говоря о том, что нет и третьей фазы испытаний.
Почему обсуждается вопрос цены, а не качества и безопасности?


Два, сейчас наверное, уже три миллиона китайцев, начиная с октября сделали себе эту вакцину. Каких еще испытаний надо ? На группе из 20 тысяч человек, как обычно на последней фазе ? Так уже три миллиона человек сделало. И в Эмиратах разрешили её использовать и делают ее уже.
Вряд ли эмиратовский минздрав самый глупый в этом мире, имхо.

А инактивированные цельные вакцины, типа этой китайской, используются в практике уже столетие для самых разных болезней и на отлично. В отличие от модерновых гаджетовых РНК-овых, векторных и пептидных вакцин других производителей, которые относительно недавно пытаются использовать.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:05

  astatempo написав:...
Это не говоря о том, что нет и третьей фазы испытаний.
Почему обсуждается вопрос цены, а не качества и безопасности?

Это вы со спутником мордорским перепутали. Третья фаза есть от турков и недавно Бразилия результатами поделилась:
https://www.clinicaltrialsarena.com/new ... il-trials/
_hunter
 
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