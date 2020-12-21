У світі лише одна економіка відновилася в доковідний...
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Ragnar написав:Ага, теперь лаборатории по разработке вирусов в тренде. Китайцы сами признали утечку вируса из лаборатории в Ухани, над которым работали несколько лет (в т. ч. и над противоядием). Тому подтверждение то, что в очаге вируса раньше всех очухались. Так что, теперь китайцы знают как поработить весь мир. Здесь нет оснований для оптимизма.
Ссылочку на признание можно?..
Хоть и не совсем оно, в статье на Washington Post говорится о некой лаборатории в Ухани, где уже в начале 2018 проводились эксперименты с тем самым вирусом, причём в довольно халатных условиях. Это установила американская дипмиссия и начала бить тревогу своим, и пока те жевали сопли, случилось то, что случилось. ...
Угу: "И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл"... Работы проводились не "с тем же вирусом", а с группой похожих. При этом такие же "работы" проводились и в куче других лабораторий -- еще со времен SARS.
Lady_N написав:Та у неї, мабуть, просто нема слів для економіки України. Але щодо Китаю і США вона трохи помиляється, там все навпаки. На цей час Китай - №1, США - №2 в світі за рівнем економічного розвитку.
Китай номер 0 или вообще номер минус один - нарисуют все что скажете )))
у приличных людей в приличных школах к китайской экономической статистике легкий ирноничный пессимизм и даже есть термин
Ну, да )) У нас Одесский порт как мелкая точка по сравнению беспрерывными причалами на сотни километров на юго-востоке Китая, с такими же беспрерывными рядами судов на загрузку-погрузку. Видимо они возят воздух ))) Редко найдешь товар в мире, где нет хотя бы частички китайской работы, комплектующих. Как мы помним даже айфоны собираются в Китае )))