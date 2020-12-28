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Бюджет-2020 перевиконано
за доходами на 1,5%

Бюджет-2020 перевиконано за доходами на 1,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:28

Бюджет-2020 перевиконано за доходами на 1,5%

Пропонуємо до обговорення:
Доходи державного бюджету в 2020 році перевищили 1,075 трлн грн, що на 15,73 млрд грн, або на 1,5% більше планового показника.

Дивися повний текст Бюджет-2020 перевиконано за доходами на 1,5%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:29

Перевиполнен по доходах - яасно, як нападаєш своіх та загранічних інвесторов, не реєструєш накладних, не повертаеш ПДВ, та не дівішса на розходи інвестора то ясно що перевиполнен...но навіт піяний інвестор буде після такого вкладивать гроши в краіну....А дгугій міністер розвітку каже ....ми робім все щоб інвестори приходіли, створім спецяльну коміссю:)
panleszek1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:07

То є файна новина для курсу гривні
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:35

Хотелось бы узнать фактический размер дефицита бюджета и сравнить его с плановым. А также узнать о выполнении расходных статей и о том, за счёт чего перевыполнен план по доходам. А потом уже говорить о том, что хорошо, а что плохо
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:04

Напечатали гривну и всё хорошо?Бред.Отчёты в традициях советских времён.Зеленский постепенно превращается в Брежнева.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:46

Ну раз вы перевыполнили план по доходам, тогда нужно не новые долги брать, а старые отдать!!! А если этого не происходит, то вы или лгуны, или воры.
sveneld83
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