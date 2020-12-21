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В Україні почав діяти «різдвяний
локдаун»: що заборонено...

В Україні почав діяти «різдвяний локдаун»: що заборонено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:33

В Україні почав діяти «різдвяний локдаун»: що заборонено...

Пропонуємо до обговорення:
З 8 по 24 січня 2021 року в Україні посилено карантин.

Дивися повний текст В Україні почав діяти «різдвяний локдаун»: що заборонено і що дозволено.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:33

А сервис на дому? Электрику можно розетки чинить, сантехнику и тд?
Если нет, то чем отличается тесный контакт парикмахера, от не тесного сантехника?
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:01

Re: В Україні почав діяти «різдвяний локдаун»: що заборонено

Запрещён здравый смысл. Остальные запреты лишь следствие этого.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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