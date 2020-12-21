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Дивися повний текст В Україні почав діяти «різдвяний локдаун»: що заборонено і що дозволено.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:33
В Україні почав діяти «різдвяний локдаун»: що заборонено...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почав діяти «різдвяний локдаун»: що заборонено і що дозволено.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:33
А сервис на дому? Электрику можно розетки чинить, сантехнику и тд?
Если нет, то чем отличается тесный контакт парикмахера, от не тесного сантехника?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:01
Re: В Україні почав діяти «різдвяний локдаун»: що заборонено
Запрещён здравый смысл. Остальные запреты лишь следствие этого.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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