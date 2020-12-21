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Як пандемія вплинула на
ринок ритейлу в Україні...

Як пандемія вплинула на ринок ритейлу в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:11

Як пандемія вплинула на ринок ритейлу в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В результаті пандемії COVID-19 постраждали практично всі бізнес процеси, зокрема на ринках торговельної нерухомості.

Дивися повний текст Як пандемія вплинула на ринок ритейлу в Україні (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:11

Розетка до речі доволі мінлива в плані офлайн якщо дивитись на довшому відрізку часу - до 2016 у них у Львові була одна точка видачі товару з мінімальними цінами на доставку і там можна було обміняти/повернути товар. Потім її десь перенесли на околиці чи то навіть закрили взагалі, а зараз вони понавідкривали свої магазини у трьох різних районах міста і зробили доставку туди безкоштовною. Отаке.
nighthawk5
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