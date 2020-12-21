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Форумчани року 2021

Форумчани року 2021
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:51

Шановний Shaman їх оголошувати не потрібно, вони дуже помітні, коли скаржаться у всіх гілках на все :mrgreen:

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:04

Перекопирую свой пост из Эпидемия коронавируса в мире сюда, т.к. здесь он более подходит по теме:
Предлагаю администрации форума в дополнение к медалям "Гуру", "Мудрец", "Наставник" ввести новую медаль - "Жалобщик" (или по-другому, но близкое по смыслу) и так же как и существующими, еженедельно награждать ею борющихся за "чистоту" сайта, т.е. тех, кто отправил не менее 7 жалоб за неделю, ведь надо поощрять форумчан, у кого девиз "Ни дня без жалобы!", Медаль ярко-красного цвета, чтобы сразу бросалась в глаза. Ну и, соответственно, почетное звание "Жалобщик 20хх года" в конце декабря.


Можно провести и опрос, нужна ли такая медаль и критерии ее выдачи, при этом опрос желательно провести на самой посещаемой и дискуссионной ветке, чтобы в нем могло принять участие максимальное число форумчан.
yanyura
 
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