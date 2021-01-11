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В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:48
andrein написав:
Криптовалюты создавались для дешёвых трансграничных платежей. Куда переводить криптогривну, если и просто гривну в мире никто не принимает ?
Тема не взлетит однозначно.
Взлетит и рухнет как Икар. В США "CBD" - это сокращение конопли, к(C)аннаб(B)иоид(D)с. Народ по ошибке будет покупать, думая что это канабис карренси.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:39
Alex2007 написав:
хотят гады размыть ценность истинных криптоактивов своим типа децентрализированным криптодерьмом от нацбанка. Ага сейчас, уже бежим в очередь
.
А в чем ценность криптоактивов ?
Для хранения точно неподходят
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