RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запустять національну
цифрову валюту CBDC

В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:48

  andrein написав:Криптовалюты создавались для дешёвых трансграничных платежей. Куда переводить криптогривну, если и просто гривну в мире никто не принимает ? :)
Тема не взлетит однозначно.


Взлетит и рухнет как Икар. В США "CBD" - это сокращение конопли, к(C)аннаб(B)иоид(D)с. Народ по ошибке будет покупать, думая что это канабис карренси.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 20.05.08
Подякував: 150 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:39

  Alex2007 написав:хотят гады размыть ценность истинных криптоактивов своим типа децентрализированным криптодерьмом от нацбанка. Ага сейчас, уже бежим в очередь :mrgreen: .

А в чем ценность криптоактивов ?
Для хранения точно неподходят
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 27.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль: Локдаун в Україні м'якший, ніж у Європі
R2 » Пон 11 січ, 2021 18:18
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 11:22
p_a_l
Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує... 1, 2
R2 » Пон 11 січ, 2021 14:53
16 1387
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 10:49
asurovv960
В Україні з‘явились нові категорії транспортних засобів
R2 » Пон 11 січ, 2021 21:07
0 81
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 21:07
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28431)
12.01.2021 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.