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У кого і скільки грошей взяла
в кредит Україна в 2020 році

У кого і скільки грошей взяла в кредит Україна в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:09

У кого і скільки грошей взяла в кредит Україна в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти з'ясували, у кого і скільки грошей позичив держава.

Дивися повний текст У кого і скільки грошей взяла в кредит Україна в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:09

Тобто моя родина 3-х громадян України заборгувала комусь в цьому році 13500 у.е (десь доллари десь евро) , 4500 на громадянина. Це часом не багато??? Я розумію що частина цого боргу це погашення боргів минулих років, Але все ж таки!!! ХЗ хто за ЗЕ ?
nikit_a
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:42

  nikit_a написав:Тобто моя родина 3-х громадян України заборгувала комусь в цьому році 13500 у.е (десь доллари десь евро) , 4500 на громадянина. Це часом не багато??? Я розумію що частина цого боргу це погашення боргів минулих років, Але все ж таки!!! ХЗ хто за ЗЕ ?


Не у.є., а грн. Це за рік. Нам 180 млрд у.є. ніхто в борг не дасть.
Сумарний борг теж менший. Хоть і не суттєво.
Giroi
 
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