У грудні 2020 року на ринку новобудов Києва найвищі ціни на житло зафіксовані в Печерському районі,
Дивися повний текст Вартість квартир у різних районах столиці (інфографіка).
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:16
Вартість квартир у різних районах столиці (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість квартир у різних районах столиці (інфографіка).
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:24
Огромная зависимость от старого жилого фонда, статистика которого тянет вниз цены отдельных локации, хотя и новостройки там уже присутствуют.
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