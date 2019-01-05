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Вартість квартир у різних
районах столиці (інфографіка)

Вартість квартир у різних районах столиці (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:16

Вартість квартир у різних районах столиці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року на ринку новобудов Києва найвищі ціни на житло зафіксовані в Печерському районі,

Дивися повний текст Вартість квартир у різних районах столиці (інфографіка).
R2
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бегу покупать на Дарнице!!! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:24

Огромная зависимость от старого жилого фонда, статистика которого тянет вниз цены отдельных локации, хотя и новостройки там уже присутствуют.
RomanM
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