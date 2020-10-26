Національний банк України запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків.
Дивися повний текст НБУ підвищує вимоги до незабезпечених споживчих кредитів.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:53
НБУ підвищує вимоги до незабезпечених споживчих кредитів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ підвищує вимоги до незабезпечених споживчих кредитів.
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:53
Цель правильная -заставить уйти банки из потребительского кредитования в кредитование реального сектора.
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