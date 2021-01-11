Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

Додано: Чет 14 січ, 2021 23:49

, мне и на карту смотреть не нужно. Я по этим всем мостам и переправам через Днестр сам катался. Если не подходит через Приднестровье, то трасса не слабо отклоняется от прямой линии. Если считать, что это будет всё таки не автобан, то чтобы уложиться в 5 часов даже при идеальных условиях она должна быть не длиннее 550 км. Через Могилёв-Подольский слишком далеко. Через Ямполь на грани, но укладывается. Значит самый правдоподобный вариант, что будут строить в Ямполе. Жаль, там сейчас очень самобытный паром на ручном ходу. Другой подобный можно найти разве что там же, чуть ниже по течению, в Сороках.