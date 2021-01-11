У грудні надходження від ЄСВ пришвидшилось до 16,2%.
Дивися повний текст Борг Пенсійного фонду України сягнув 19,7 млрд грн у 2020.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:57
Борг Пенсійного фонду України сягнув 19,7 млрд грн у 2020
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борг Пенсійного фонду України сягнув 19,7 млрд грн у 2020.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:57
Тут все спорно с долгом, пенсии госслужащим ,то платит пенсионныЙ фонд, но он не получал в свое время достаточных выплат от государства за них.
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