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Степанов виступає за продовження
локдауну після 24 січня

Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54

Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за продовження лоудауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави.

Дивися повний текст Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54

Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:28

  RomanTik написав:Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.

Сколько процентов населения часто и надолго катается на курорты?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:34

Степанов считает себя бессмертным?! раз делает такие заявления...
Я, и все мои советники настаиваю на увольнении таких чиновников с такими заявлениями((
crewuia
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:10

  _hunter написав:
  RomanTik написав:Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.

Сколько процентов населения часто и надолго катается на курорты?..

30% моих клиентов на курортах, перезвоните после 15-го.
Вчера прозванивал.
Если есть 2 недели выходных, то многие этим пользуются. Не спроста очередь на подъемник был.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:14

  _hunter написав:
  RomanTik написав:Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.

Сколько процентов населения часто и надолго катается на курорты?..

Большой.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:
  RomanTik написав:Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.

Сколько процентов населения часто и надолго катается на курорты?..

Большой.

забавный процент... -- был уверен, что проценты всегда арабскими цифрами пишутся.

ладно, спрошу по-другому: какой процент больше (сильно больше) -- постоянно катающихся по курортам или постоянно "шатающихся" по ТРЦ/кафешкам/киношкам/...?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:13

Не казав він такого, не вигадуйте
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:17

Re: Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня

  _hunter написав:постоянно катающихся по курортам или постоянно "шатающихся" по ТРЦ/кафешкам/киношкам/...?
да чего ж катающихся - точно так же шатающихся. Любой кто ходит не строем - человек занимающийся фигней. Однозначно.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:постоянно катающихся по курортам или постоянно "шатающихся" по ТРЦ/кафешкам/киношкам/...?
да чего ж катающихся - точно так же шатающихся. Любой кто ходит не строем - человек занимающийся фигней. Однозначно.

не _на куруртах_, а _по_...
_hunter
 
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