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Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54
Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за продовження лоудауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави.
Дивися повний текст Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
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R2
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54
Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.
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RomanTik
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:28
RomanTik написав:
Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.
Сколько процентов населения часто и надолго катается на курорты?..
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_hunter
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:34
Степанов считает себя бессмертным?! раз делает такие заявления...
Я, и все мои советники настаиваю на увольнении таких чиновников с такими заявлениями((
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crewuia
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:10
_hunter написав: RomanTik написав:
Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.
Сколько процентов населения часто и надолго катается на курорты?..
30% моих клиентов на курортах, перезвоните после 15-го.
Вчера прозванивал.
Если есть 2 недели выходных, то многие этим пользуются. Не спроста очередь на подъемник был.
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:14
_hunter написав: RomanTik написав:
Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.
Сколько процентов населения часто и надолго катается на курорты?..
Большой.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:19
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав: RomanTik написав:
Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.
Сколько процентов населения часто и надолго катается на курорты?..
Большой.
забавный процент... -- был уверен, что проценты всегда арабскими цифрами пишутся.
ладно, спрошу по-другому: какой процент больше (сильно больше) -- постоянно катающихся по курортам или постоянно "шатающихся" по ТРЦ/кафешкам/киношкам/...?
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_hunter
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Додано: Сер 13 січ, 2021 21:13
Не казав він такого, не вигадуйте
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espanol
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:17
_hunter написав:
постоянно катающихся по курортам или постоянно "шатающихся" по ТРЦ/кафешкам/киношкам/...?
да чего ж катающихся - точно так же шатающихся. Любой кто ходит не строем - человек занимающийся фигней. Однозначно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:49
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
постоянно катающихся по курортам
или постоянно "шатающихся" по ТРЦ/кафешкам/киношкам/...?
да чего ж катающихся - точно так же шатающихся. Любой кто ходит не строем - человек занимающийся фигней. Однозначно.
не _на куруртах_, а _по_...
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_hunter
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