Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня -...

commintatorshik написав:это пока по 1,68 отопление и субсидия якобы 1000 грн. Цена выроста в 2 раза.
А по 3,52 платить за тепло от керамической панельки или даже за электрокотел?
Это смерть всех объектов недвижимости, где электроотопление, потому что будет дороже чем тупое центральное отопление.
Выход только один - рыть землянки и топить кизяками.
А кто-то обещал обратное? -- с валютными кредитами "по 8" та же история была: "самые умные" их набрали, а потом началось "а почему нам про курсовые риски никто не сказал?" и "давайте нам пересчитывайте!"