RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Субсидія на електроопалення
буде видаватися із січня -...

Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:27

  commintatorshik написав:это пока по 1,68 отопление и субсидия якобы 1000 грн. Цена выроста в 2 раза.
А по 3,52 платить за тепло от керамической панельки или даже за электрокотел?
Это смерть всех объектов недвижимости, где электроотопление, потому что будет дороже чем тупое центральное отопление.
Выход только один - рыть землянки и топить кизяками.

А кто-то обещал обратное? -- с валютными кредитами "по 8" та же история была: "самые умные" их набрали, а потом началось "а почему нам про курсовые риски никто не сказал?" и "давайте нам пересчитывайте!" :)
_hunter
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, warlamp і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на... 1, 2
R2 » Сер 13 січ, 2021 19:13
12 660
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 13:06
moveton
Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
R2 » Сер 13 січ, 2021 11:54
9 423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 10:49
_hunter
Що буде з надбавками для пенсіонерів з великим стажем
R2 » Сер 13 січ, 2021 04:24
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 04:24
petrduzev3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.