RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Привласнила $60 тис.: Голову
відділення банку оголосили...

Привласнила $60 тис.: Голову відділення банку оголосили...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:33

Привласнила $60 тис.: Голову відділення банку оголосили...

Пропонуємо до обговорення:
Столичні слідчі повідомили керівниці банківського відділення про підозру та оголосили її у міжнародний розшук.

Дивися повний текст Привласнила $60 тис.: Голову відділення банку оголосили у розшук.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92073
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:33

"сообщили руководительнице банковского отделения о подозрении и объявили ЕГО в международный розыск" Отделение, видимо, ищут. Руководительница-то на месте, раз ей даже о подозрении сообщить смогли.

Клиент, который 10 лет не следил за операциями по своему депозиту - это эпично, конечно. Но почему-то больше верится, что он был в курсе и в доле.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 715
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві підірвали відділення ПриватБанку
R2 » Чет 24 гру, 2020 15:10
2 584
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 00:39
andrein
В "Укрпошті" розповіли про переваги поштового банку
R2 » Суб 21 лис, 2020 06:41
2 340
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 10:50
Амвросий
У Харкові псевдобанкір викрав $10 тис. у клієнта банку
R2 » П'ят 23 жов, 2020 15:47
6 384
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 10:05
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18486)
14.01.2021 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.