Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував сайт Ukraine.ua про сучасну Україну для іноземців.
Дивися повний текст Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт про сучасну Україну для іноземців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:44
Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт про сучасну Україну для іноземців.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:44
Интересно... По закону домен UA можно получить только если есть зарегистрированная торговая марка, при этом название доменного имени совпадает на 100% с названием торговой марки. Отсюда вопрос - МЗС в обход закона получила домен UA или в обход закона зарегистрировала ТМ Ukraine?
А вообще - приятная новость, только выбор языков нужно добавить, а то пока только английский
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:49
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:17
Может мне так повезло, но выйдя вечером на улицу я постоянно вижу одних "иностранных студентов" при том что никаких учебных заведений и общежитий рядом нет и они как правило ведут себя далеко не как добропорядочные граждане в чужой стране. Есть подозрение что под видом учебы к нам тупо иммигрируют выходцы из не очень благополучных стран, кто то на этом рубит копейку, ну а нам от этого только проблемы.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|