Майже половина підприємств прогнозують коливання курсу гривні в межах 29,01-30,00 UAH/USD.
Дивися повний текст Бізнес очікує подорожчання долара до 30 UAH/USD (опитування).
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:21
Бізнес очікує подорожчання долара до 30 UAH/USD (опитування)
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Дивися повний текст Бізнес очікує подорожчання долара до 30 UAH/USD (опитування).
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:27
Re: Бізнес очікує подорожчання долара до 30 UAH/USD (опитува
значит долго еще ждать...
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