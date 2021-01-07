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Бізнес очікує подорожчання
долара до 30 UAH/USD (опитування)

Бізнес очікує подорожчання долара до 30 UAH/USD (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:21

Бізнес очікує подорожчання долара до 30 UAH/USD (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Майже половина підприємств прогнозують коливання курсу гривні в межах 29,01-30,00 UAH/USD.

Дивися повний текст Бізнес очікує подорожчання долара до 30 UAH/USD (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:21

Бедняжки, уже четвертый или пятый год ждут....
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:27

Re: Бізнес очікує подорожчання долара до 30 UAH/USD (опитува

значит долго еще ждать...
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:59

у нас обычно раз в 5 лет кратный девал и происходит
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