|
|
Panasonic представила голографічний дисплей для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 січ, 2021 08:53
Пропонуємо до обговорення:
До списку представлених на міжнародній виставці CES 2021 оригінальних цифрових рішень приєднався новий продукт компанії Panasonic Automotive — голографічний дисплей з функціями доповненої реальності для автомобілів.
Дивися повний текст Panasonic представила голографічний дисплей для автомобілів нового покоління
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92118
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 08:53
Подумалось:
если гипотетически представить что Panasonic оказывается украинской компанией, имеет здесь юрадрес, основные людские и производственные мощности. Когда она с нашими чинушами-идиотами (не президентами-мерами, а "на местах") обанкротится и начнет зарабатывать - продавать китайские утюги и кастрюли?
-
slonslon
-
-
- Повідомлень: 615
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор