Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
Дивися повний текст Україна побудує новий міст до Молдови - ОП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39
Україна побудує новий міст до Молдови - ОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна побудує новий міст до Молдови - ОП.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39
Что ж, место моста мы в topic240742.html вычислили правильно. Теперь с интересом посмотрим где там будет трасса. Чтобы уложиться в 550 км она действительно должна по очень интересному рельефу пройти.
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:34
мост - дело хорошее. но почему только Украина его финансирует? из серии "кемська волость? да забирайте"
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|