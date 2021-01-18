Україна побудує новий міст до Молдови - ОП

Додано: Вів 19 січ, 2021 11:49

Просто скопирую свой комент с предыдущей ветки:



А до Ямполя как доехать? типа проложат новую трассу от Умани через Бершадь и Крыжополь? там такой рельеф и столько мелких сёл, что они замахаются эту дорогу проэктировать, я уже молчу о строительстве. И она по сравнению с дорогой через Дубоссары будет давать нехилый крюк. и самое главное, что для Украины эта новая дорога будет в никуда. Там нет никаких крупных городов ни в Молдове, ни в Румынии. В Украине есть куча других городов, к которым нет нормальных дорог. Те же Черкассы или Сумы. та и до Днепра дорогу мучают уже который год. Я уже молчу о нехватке мостов на Днепре в городах-миллионниках и тысячах просто уставших мостах по всей Украине. В Ямполе мост молдаванам нужен больше чем украинцам. Контрабандисты и без моста неплохо справляются, а остальным - это ни на что особо не повлияет.



Я уверен, что всё закончится просто словами. Максимум - это мост сделают и потратят несколько десятков миллионов на проэкт. Никакой дороги никто делать не будет. Как раз на стадии проэктирования и выяснится - как это сложно и дорого.