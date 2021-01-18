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Україна побудує новий
міст до Молдови - ОП

Україна побудує новий міст до Молдови - ОП
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39

Україна побудує новий міст до Молдови - ОП

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Дивися повний текст Україна побудує новий міст до Молдови - ОП.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39

Что ж, место моста мы в topic240742.html вычислили правильно. Теперь с интересом посмотрим где там будет трасса. Чтобы уложиться в 550 км она действительно должна по очень интересному рельефу пройти.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:34

мост - дело хорошее. но почему только Украина его финансирует? из серии "кемська волость? да забирайте"
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:03

Краще б в Румунію хоч один побудували ....
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 01:14

  silver_arrow_ua написав:Краще б в Румунію хоч один побудували ....

Может тут двухходовочка? Строим мост в Молдавию и ждём, пока она объединится с Румынией.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:46

т.е. мы строим мост и трассу, а молдаваны со своей стороны конями грунтовку утопчут?
mokromenko_v
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:49

Просто скопирую свой комент с предыдущей ветки:

А до Ямполя как доехать? типа проложат новую трассу от Умани через Бершадь и Крыжополь? там такой рельеф и столько мелких сёл, что они замахаются эту дорогу проэктировать, я уже молчу о строительстве. И она по сравнению с дорогой через Дубоссары будет давать нехилый крюк. и самое главное, что для Украины эта новая дорога будет в никуда. Там нет никаких крупных городов ни в Молдове, ни в Румынии. В Украине есть куча других городов, к которым нет нормальных дорог. Те же Черкассы или Сумы. та и до Днепра дорогу мучают уже который год. Я уже молчу о нехватке мостов на Днепре в городах-миллионниках и тысячах просто уставших мостах по всей Украине. В Ямполе мост молдаванам нужен больше чем украинцам. Контрабандисты и без моста неплохо справляются, а остальным - это ни на что особо не повлияет.

Я уверен, что всё закончится просто словами. Максимум - это мост сделают и потратят несколько десятков миллионов на проэкт. Никакой дороги никто делать не будет. Как раз на стадии проэктирования и выяснится - как это сложно и дорого.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:05

ALexxxS, там всё значительно хуже :) Через Крыжополь - это 576 км. Чтобы уложиться в 550 км, нужно ехать максимально прямо: Белая Церковь - Немиров - Томашполь (там есть варианты, чтобы не совсем по полям новую трассу прокладывать. Например, через Тульчин). Масштабненько. Тут Укравтодору, если оставить обычный бюджет, нужно забить на все остальные дороги и то стройка на десятилетия.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:36

moveton

Ключевой вопрос- нафига??? Ну ок. пусть мост будет сделан. в принципе еще одна переправа рядом с М.Подольским не помешает. Хотя лучше б за эти деньги сделать съезд с Дарницкого моста в Киеве на Левом берегу - это здорово разгрузит Патона и Южный (десятки тысяч машин). Но новая дорога!!!???? И куда??? В Кишинев??? та кому он нужен??? У нас почти вся торговля идет через порты. В Румынию можно из Рени и Черновцов. Но основной товарооборот идет или через порты или через Словакия, Польша, Венгрия. Молдова, и тем более, Кишинев мало интересуют украинцев и украинский бизнес.
ALexxxS
 
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