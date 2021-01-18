Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
Дивися повний текст Україна побудує новий міст до Молдови - ОП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39
Україна побудує новий міст до Молдови - ОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна побудує новий міст до Молдови - ОП.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39
Что ж, место моста мы в topic240742.html вычислили правильно. Теперь с интересом посмотрим где там будет трасса. Чтобы уложиться в 550 км она действительно должна по очень интересному рельефу пройти.
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:34
мост - дело хорошее. но почему только Украина его финансирует? из серии "кемська волость? да забирайте"
Додано: Вів 19 січ, 2021 01:14
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:46
т.е. мы строим мост и трассу, а молдаваны со своей стороны конями грунтовку утопчут?
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:49
Просто скопирую свой комент с предыдущей ветки:
А до Ямполя как доехать? типа проложат новую трассу от Умани через Бершадь и Крыжополь? там такой рельеф и столько мелких сёл, что они замахаются эту дорогу проэктировать, я уже молчу о строительстве. И она по сравнению с дорогой через Дубоссары будет давать нехилый крюк. и самое главное, что для Украины эта новая дорога будет в никуда. Там нет никаких крупных городов ни в Молдове, ни в Румынии. В Украине есть куча других городов, к которым нет нормальных дорог. Те же Черкассы или Сумы. та и до Днепра дорогу мучают уже который год. Я уже молчу о нехватке мостов на Днепре в городах-миллионниках и тысячах просто уставших мостах по всей Украине. В Ямполе мост молдаванам нужен больше чем украинцам. Контрабандисты и без моста неплохо справляются, а остальным - это ни на что особо не повлияет.
Я уверен, что всё закончится просто словами. Максимум - это мост сделают и потратят несколько десятков миллионов на проэкт. Никакой дороги никто делать не будет. Как раз на стадии проэктирования и выяснится - как это сложно и дорого.
Додано: Вів 19 січ, 2021 13:05
ALexxxS, там всё значительно хуже Через Крыжополь - это 576 км. Чтобы уложиться в 550 км, нужно ехать максимально прямо: Белая Церковь - Немиров - Томашполь (там есть варианты, чтобы не совсем по полям новую трассу прокладывать. Например, через Тульчин). Масштабненько. Тут Укравтодору, если оставить обычный бюджет, нужно забить на все остальные дороги и то стройка на десятилетия.
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:36
moveton
Ключевой вопрос- нафига??? Ну ок. пусть мост будет сделан. в принципе еще одна переправа рядом с М.Подольским не помешает. Хотя лучше б за эти деньги сделать съезд с Дарницкого моста в Киеве на Левом берегу - это здорово разгрузит Патона и Южный (десятки тысяч машин). Но новая дорога!!!???? И куда??? В Кишинев??? та кому он нужен??? У нас почти вся торговля идет через порты. В Румынию можно из Рени и Черновцов. Но основной товарооборот идет или через порты или через Словакия, Польша, Венгрия. Молдова, и тем более, Кишинев мало интересуют украинцев и украинский бизнес.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:10
Я ничего не имею против Молдавии и других наших братьев. И за чей СЧЕТ этот парад???
Но мы же нищета..., все время сидим на голке МВФ. А в каком состоянии наши мосты и дороги???
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|