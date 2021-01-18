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Україна побудує новий міст до Молдови - ОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 21:16
Вы, млять, в Кременчуге новый мост постройте!!! Наш город с одной только табачки налогов платит на три моста.
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sensei
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