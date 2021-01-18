RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна побудує новий
міст до Молдови - ОП

Україна побудує новий міст до Молдови - ОП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:16

Вы, млять, в Кременчуге новый мост постройте!!! Наш город с одной только табачки налогов платит на три моста.
sensei
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 03.01.11
Подякував: 49 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 987, safonovstanislav і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна може відразу отримати три різні вакцини від COVID
R2 » Пон 18 січ, 2021 15:06
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 15:37
_hunter
Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду...
R2 » П'ят 15 січ, 2021 09:51
6 341
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 16:37
Ragnar
Україна розглядає можливість безвізу для Великої...
R2 » П'ят 15 січ, 2021 11:19
2 136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 12:03
eduard_k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.