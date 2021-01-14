RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сологуб програв суд проти
роботодавця: догану визнано...

Сологуб програв суд проти роботодавця: догану визнано...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:55

Сологуб програв суд проти роботодавця: догану визнано...

Пропонуємо до обговорення:
Печерський районний суд Києва визнав, що догана, яку Рада НБУ винесла заступнику голови регулятора Дмитру Сологубу, законна.

Дивися повний текст Сологуб програв суд проти роботодавця: догану визнано законною.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92151
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:55

Еще бы одиозный Печерский суд принял какое-то другое решение))
fishman
 
Повідомлень: 184
З нами з: 18.03.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:00

а рожкова сидить тихо бо знає що на ВАГ накралась і накришувалась досхочу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10609
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Єврономери" в Харкові збунтувалися проти штрафів у 8,5...
R2 » Пон 18 січ, 2021 14:46
8 497
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 13:35
laa1999
США запровадили санкції проти китайського інвестора...
R2 » П'ят 15 січ, 2021 18:07
3 342
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 23:45
EKO
Борг перед НБУ на 4,15 млрд грн: завод Жеваго програв...
R2 » Чет 14 січ, 2021 23:41
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 23:41
dobrotua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (944)
19.01.2021 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.